Esmir Bajraktarevic, rezerva lui Dennis Man la PSV, s-a făcut remarcat în presa din Bosnia pentru comportamentul său de la finalul meciului din România, în care a marcat golul de 2-1.

Portretul bosniacilor pentru Esmir Bajraktarevic

Bajraktarevic a fost surprins pe rețelele sociale în timp ce se juca pe telefon. Jurnaliștii bosniaci au remarcat că aripa dreapta s-a comportat ca un om obișnuit, în loc să citească laudele din comentarii pentru prestația sa.

„În seara în care 'Dragonii' au strălucit din nou și și-au deschis porțile raiului, schimbarea de situație a fost inițiată de un băiat care joacă de parcă n-ar avea 20 de ani și de parcă ar fi fost ani de zile pe cea mai mare scenă sau ar fi evoluat deja la mai multe campionate mondiale.

Esmir Bajraktarević, un copil născut în America, dar cu rădăcinile și sufletul legate de Bosnia, a marcat un gol pentru 2:1 și a devenit o vedetă absolută. Este deja un favorit printre fanii Bosniei și Herțegovinei, acum a devenit chiar mai mult.

Esmir Bajraktarevic, liniștit după golul marcat împotriva României

Bajraktarević e un succes, dar ce face după un meci ca acesta? Sta relaxat în autobuz și joacă cărți pe telefonul mobil! Am putut vedea scena asta datorită story-ului de pe Facebook coechipierului său, Tarik Muharemović.

„După gol, ce joci?”, l-a întrebat Muharemović râzând, iar un Esmir zâmbitor a răspuns: „Un joc de cărți, frate.”

În loc să citească laude pe rețelele de socializare, ceea ce fac majoritatea oamenilor, se bucură de joc. Și exact așa arată pe teren - calm, relaxat și destins, și este abia la începutul a ceea ce sperăm că va fi o carieră grozavă”, a notat publicația sportsport.ba.

România a pierdut lupta pentru locul 2 în grupa H

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a acestui rezultat, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

În clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.

