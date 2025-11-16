Așadar, tricolorii mai pot ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic doar prin barajul din luna martie.

Football Meets Data a dezvăluit care sunt cei mai probabili adversari pentru România

Totuși, și acolo șansele de calificare au scăzut drastic, având în vedere că echipa națională nu a reușit să bată Bosnia pentru a trece pe locul doi în grupă. Tricolorii vor avea astfel parte de un adversar mai complicat, iar primul meci va fi disputat în deplasare, urmând ca, în cazul în care România va trece în finala play-off-ului, să fie stabilit prin tragere la sorți dacă meciul va fi disputat acasă sau în deplasare.

Tragere la sorți pentru semifinala barajului este programată joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 14:00, la Zurich. Evenimentul va fi transmis LIVE pe site-ul FIFA. Imediat după extrageri, va fi anunțat programul complet: date, stadioane și ruta fiecărei echipe către Mondial.

Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor sunt posibilii adversari ai tricolorilor.

Football Meets Data a dezvăluit că, în urma simulărilor tragerii la sorți, echipele care au cele mai mari șanse să îi ”revină” României în semifinala barajului sunt Italia și Turcia.

