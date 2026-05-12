Atacantul cu 3 goluri convocat de Hagi la națională, la un punct de retrogradare înaintea ultimei etape!
Sezon mult sub așteptări pentru o fostă speranță a fotbalului românesc.

Ianis StoicaEstrela AmadoraEchipa NationalaGheorghe HagiSporting Braga
Estrela Amadora, cu românul Ianis Stoica integralist, nu a reușit decât un 0-0 pe teren propriu aseară cu Famalicao și are mari emoții cu privire la retrogradare înaintea ultimei etape din Liga Portugal.

Ianis Stoica, jucător convocat de selecționerul Gheorghe Hagi în lotul preliminar pentru meciurile amicale din iunie cu Georgia și Țara Galilor, a avut o evoluție modestă, puțin sub media echipei, fiind notat de Sofascore cu 6.70.

În actualul sezon, atacantul a disputat 32 de meciuri în campionatul lusitan și a înscris 3 goluri, la care se adaugă și 3 pase de gol.

Estrela Amadora este momentan pe locul 15, la egalitate de puncte cu Casa Pia de pe 16 (loc de baraj) și cu un punct peste Tondela (poziția 17, penultima, care retrogradează în divizia secundă).

În ultima etapă, Ianis Stoica și compania au meci greu, în deplasare cu Sporting Braga, echipa din ”careul de ași”, imediat sub podiumul clasic Porto - Sporting - Benfica.

Clasamentul din Liga Portugal înaintea ultimei etape

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

În lotul preliminar anunțat de Gică Hagi, care cuprinde doar fotbaliști aflați la cluburi din străinătate, se regăsesc patru nume care nu au debutat încă la prima reprezentativă: Tony Strata (Vitoria Guimaraes), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora).

Despre convocarea în premieră a lui Ianis Stoica a scris și presa portugheză, care a vorbit despre posibilitatea ca fostul atacant de la FC Hermannstadt să își îndeplinească unul dintre obiectivele carierei.

"După ce a reușit să se afirme la Estrela Amadora, așa cum demonstrează cele nouă meciuri consecutive ca titular, Ianis Stoica poate fi aproape de realizarea unuia dintre obiectivele carierei sale: debutul la echipa națională mare a României. Mijlocașul ofensiv român se află printre preconvocații selecționerului Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale contra Georgiei și Țării Galilor", a scris ziarul portughez O Jogo, în ediția tipărită de sâmbătă.

"Ianis Stoica se află printre preconvocații României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Extrema lui Estrela, în vârstă de 23 de ani, are deja mai multe selecții la loturile de tineret ale țării sale, însă se află în atenția selecționerului Gheorghe Hagi și, într-un viitor apropiat, ar putea debuta pentru prima reprezentativă a României", a notat și A Bola.

Lista convocărilor preliminare pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11),Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

