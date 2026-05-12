Estrela Amadora, cu românul Ianis Stoica integralist, nu a reușit decât un 0-0 pe teren propriu aseară cu Famalicao și are mari emoții cu privire la retrogradare înaintea ultimei etape din Liga Portugal.

Ianis Stoica, jucător convocat de selecționerul Gheorghe Hagi în lotul preliminar pentru meciurile amicale din iunie cu Georgia și Țara Galilor, a avut o evoluție modestă, puțin sub media echipei, fiind notat de Sofascore cu 6.70.

În actualul sezon, atacantul a disputat 32 de meciuri în campionatul lusitan și a înscris 3 goluri, la care se adaugă și 3 pase de gol.

Estrela Amadora este momentan pe locul 15, la egalitate de puncte cu Casa Pia de pe 16 (loc de baraj) și cu un punct peste Tondela (poziția 17, penultima, care retrogradează în divizia secundă).

În ultima etapă, Ianis Stoica și compania au meci greu, în deplasare cu Sporting Braga, echipa din ”careul de ași”, imediat sub podiumul clasic Porto - Sporting - Benfica.

Clasamentul din Liga Portugal înaintea ultimei etape