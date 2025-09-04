Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) va începe, luna aceasta, să pună în vânzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia, între 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, până la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală.

Preţurile se vor putea modifica în funcţie de cerere, spectatorii putând cumpăra bilete pentru un singur meci, pentru un anume stadion şi o anumită echipă.

Pentru prima oară, la turneul final al Cupei Mondiale vor participa 48 de echipe, în perioada 11 iunie-19 iulie, în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Maxim 4 bilete la un meci pentru fiecare suporter

Cumpărătorii care posedă un card de credit Visa vor putea obţine un ''FIFA ID'' pe site-ul organizaţiei pentru a participa la o pre-vânzare, între 10 şi 19 septembrie. Acest sistem le va permite, în cazul în care vor fi traşi la sorţi, să cumpere bilete cu începere de la 1 octombrie. Vânzările vor fi limitate la patru bilete de persoană la un meci şi nu va fi posibil să cumperi mai mult de 40 pe toată durata competiţiei.

Alte bilete vor fi puse în vânzare lunile viitoare, înscrierile pentru a doua fază urmând să aibă loc, între 27 şi 31 octombrie, potrivit Agerpres. Vânzările din această etapă sunt programate pentru mijlocul lunii noiembrie până la începutul lunii decembrie.

Faza a treia a vânzării biletelor se vas desfăşura după tragerea la sorţi a grupelor, programată pe 5 decembrie, la Washington, iar cumpărătorii vor putea achiziţiona bilete la meciuri specifice.

Cu puţin timp înaintea debutului turneului final vor putea fi achiziţionate biletele rămase, pe baza principiului primul venit, primul servit.

