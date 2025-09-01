Tricolorii vor avea un amical cu Canada (5 septembrie), iar, patru zile mai târziu, echipa națională va întâlni Cipru în preliminariile pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu nu vrea alt atacant în locul lui Daniel Bîrligea

Echipa națională s-a reunit în cursul zilei de luni la Mogoșoaia, iar înaintea antrenamentului, jucătorii s-au întâlnit cu fanii. De la antrenamentul de luni al naționalei a lipsit Daniel Bîrligea. Atacantul s-a accidentat la remiza dintre FCSB și CFR Cluj (2-2). În urma investigațiilor, s-a constatat că Bîrligea s-a ales cu o ruptură musculară și urmează să se stabilească dacă atacantul va avea nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare.

Cert este că Bîrligea nu va lua parte la meciurile echipei naționale, iar Mircea Lucescu și-a anunțat oficial decizia în legătură cu un eventual înlocuitor. Selecționerul a hotărât să nu convoace un alt atacant în locul lui Bîrligea, în cele două meciuri mizând pe Denis Drăguș și Louis Munteanu.

”După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Staff-ul medical de la Echipa Națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.

Staff-ul tehnic a decis să nu cheme pe altcineva astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori.

Echipa Națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate”, se arată în comunicatul FRF.

De altfel, de la antrenamentul de luni a absenat și fundașul lateral Andrei Rațiu. Rațiu a fost titular în partida pe care Rayo Vallecano a disputat-o ieri în compania Barcelonei, scor 1-1.

