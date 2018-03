Casa de pariuri care sponsorizeaza FRF il vede pe Burleanu plecat de la Federatie :)

Mai e o luna pana cand fotbalul romanesc va alege presedintele Federatiei.

Cu o luna inaintea alegerilor de la FRF, casele de pariuri au inclus in oferta lor cote pentru "meciul" de pe 18 aprilie.

Principalii doi candidati, Razvan Burleanu si Ionut Lupescu, au cote apropiate, dar Lupescu este vazut cu sanse mai mari de toti bookmakerii.

La Fortuna, casa de pariuri care are contract in prezent cu Federatia Romana de Fotbal, le ofera pariorilor o cota de 1,75 pentru Ionut Lupescu si 2,10 pentru Razvan Burleanu.

La Winner, Lupescu e vazut cu si mai mari sanse - victoria fostului mijlocas din Generatia de Aur are cota 1,45, in timp ce victoria lui Razvan Burleanu are 1,80.

Winmasters ofera cota 1,45 pentru Lupescu si 2,60 pentru Burleanu.

"Sunt convins ca pe 18 aprilie voi castiga detasat, cu 75-80% din voturi" - Razvan Burleanu