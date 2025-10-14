Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială

Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială
România a învins-o pe Austria cu scorul de 1-0 în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar tricolorii pot spera la calificarea la baraj de pe locul doi în grupă.

barajRomaniaNationalaCupa Mondiala
În acest moment, Austria este liderul grupei H, cu 15 puncte, urmată de Bosnia, cu 13 puncte, și România cu 10 puncte. Pentru tricolori, urmează meciul direct cu Bosnia, iar apoi meciul cu San Marino, ceea ce înseamnă că naționala este ”la mâna ei”.

Experții cred că România va încheia pe locul doi în grupă

Football Meets Data a calculat șansele echipelor de a se califica direct la Cupa Mondială dar și echipele probabile să ajungă la baraj ca ocupante ale locurilor doi din grupe sau prin Nations League.

Conform statisticienilor, echipele care vor fi prezente la Mondial din postura de câștigătoare ale grupelor vor fi Germania, Elveția, Danemarca, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Austria, Norvegia, Belgia, Anglia și Croația.

De altfel, experții susțin că echipele cu cele mai mari șanse să ajungă la baraj sunt Slovacia, Kosovo, Scoția, Ucraina, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Italia, Țara Galilor, Albania, Cehia, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord și Moldova.

Interesant este că statisticienii sunt de părere că România va ajunge la baraj din postura ocupantei de loc doi și nu prin intermediul Nations League.

De altfel, având în vedere eșecul Suediei cu Kosovo, scor 0-1, Football Meets Data susține că șansele României de a juca acasă semifinala play-off-ului de calificare au crescut cu 7%.

