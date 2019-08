Burli's Angels: ajutoare de baza pentru seful FRF. :) Cine sunt cele mai frumoase angajate ale Federatiei

Dincolo de meciuri, de Comitetul Executiv si Adunarea Generala a FRF, in echipa lui Razvan Burleanu exista un grup de fete care trudesc in spatele scenei.

Daca pe timpul lui Mircea Sandu nu existau angajate care sa poarte titluri ca „brand manager”, „manager responsabilitate sociala”, „grassroots coordinator” sau „commercial parteners manager”, Razvan Burleanu arata ca dezvoltarea fotbalului feminin nu este doar o lozinca aruncata in vant, care se opreste la intrarea in Casa Fotbalului, si ca reprezentantele sexului frumos au locul lor in organigrama Federatiei Romane de Fotbal. Furmoasele angajate ale FRF il ajuta pe presedintele Burleanu sa isi puna in practica ideile, precum „planul strategic”, „proiect de dezvoltare fotbalistica”, „produse marketabile”, „revitalizarea voluntariatului” si „proces comercial”.



Ana Maria Dumitrascu



Este Brand Manager al FRF, se ocupa de echipa nationala feminina, nationala U21, nationala de eFootball si de Liga 2 si Liga 3. A studiat Managementul Institutiilor Mass-Media la Universitatea din Bucuresti si jurnalismul la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti. Inainte de postul in cadrul Federatiei, a lucrat la o firma de PR din Capitala si este bloggerita.

Emma Barsan

Este Public Relations Specialist al FRF. Urmeaza studii de master „Medias, developpement et societe” la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti. A fost colaborat al ProSport, este fan Real Madrid, Zlatan Ibrahimovici si Simona Halep si s-a ocupat de materialele despre nationala U21 de pe site-ul FRF, din aceasta vara.



Diana Parciu

Este Manager Responsabilitate Sociala si Programe Educationale in cadrul FRF si se ocupa de Romanian Volunteer National Team pentru Euro 2020. A coordonat Proiectul ”Youth Council” (premiul Special Mention of the Jury la UEFA Grow Awards 2018), este implicata in activitatea echipei nationale de fotbal a Romaniei pentru nevazatori si are certificat UEFA in Football Management. Este alergatoare amatoare de crosuri, instructor de tenis si licentiata in comunicare, Relatii Publice si Publicitate la McNeese State University (SUA).

Irina Mihutescu

Este grassroots coordinator si team manager, ocupandu-se de echipele feminine de juniori si senioare din cadrul FRF. A obtinut certificat UEFA in Football Management. Este fotografa amatoare si a facut si face munca de voluntariat in Romania si in strainatate.

Iulia Niculae - Cuciurean

Din martie 2016, este Marketing Manager la Federatia Romana de Fotbal, fiind si presedinte al IAA Young Professionals Romania. A lucrat la cateva dintre cele mai mari agentii de PR din Romania, a studiat Stiinte Politice, are un master in Studii Europene la Universitatea din Bucuresti si a facut internship diplomatic la Ministerului Afacerilor Externe. Este absolventa a cursului de Football Management la Universitatea din Lausanne.

Tiziana Gagiu



Este Commercial Parteners Manager in cadrul FRF. A fost voluntar pentru mai multe organizatii caritabile, printre care Crucea Rosie si Habitat for Humanity, si a lucrat la mai multe agentii de PR. Inainte de postul de la FRF a fost Social Media Content Manager pentru Gala Premiilor Gopo. Este licentiata a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice din cadrul SNSPA Bucuresti, iar acum este masteranda Brand Management si Comunicare Corporatista (SNSPA).