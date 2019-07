SCANDAL MONSTRU dupa ultima decizie a FRF! Gigi Becali a luat foc: "Nu poate sa ma oblige Burleanu sa fac asa ceva!" Cum vrea sa "dribleze" noua regula

Razvan Burleanu a anuntat o decizie care tulbura apele in fotbalul romanesc.

Presedintele FRF a anuntat ca din sezonul 2021-2022 cluburile din Liga 1 vor fi obligate sa aiba echipe feminine.

Gigi Becali, finanatorul FCSB, spune ca nu va respecta decizia si va merge pana in panzele albe pentru a contesta decizia FRF.

"Eu sunt gata sa ma duc la judecator sa intreb daca a existat vreodata pe globul pamantesc sa faci ceva obligat? Eu nu am vazut nicaieri in lume asa ceva. Daca iti recomanda sa faci ceva, faci daca vrei. Dar nu sa te oblige. Eu nu spun ca nu las femeile sa joace fotbal. Le las sa joace fotbal, dar la cluburile care vor sa faca echipe feminime. Nu poti sa ma obligi sa fac ceva ce nu imi place. E posibil ca judecatorul sa-mi spuna: 'Da, ma, Becali, esti in Romania si faci ce spune Burleanu!'. Pentru mine e simplu daca zice asa: ma duc la o echipa si dau 10.000 de euro la echipa sa o cheme FCSB. Si am terminat cu toate nebuniile. Regula Under21 nu am contestat-o, ne-au pacalit, dar pe asta o contestam. Daca imi dau un miliard din competitiile de fotbal feminin, nu-i iau. Nu vreau bani de la femei", a declarat Gigi Becali la DigiSport.