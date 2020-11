Un nou duel Balgradean-Vlad? Mirel Radoi are solutii in ciuda faptului ca Tatarusanu s-a retras! Care sunt posibilele variante de portari pentru nationala Romaniei

Ciprian Tatarusanu (34 de ani) si-a anuntat retragerea de la echipa nationala a Romaniei.

Portarul lui AC Milan a facut anuntul la putin timp dupa partida cu Irlanda de Nord, pe care Romania a incheiat-o cu scorul de 1-1. Si Silviu Lung a luat aceeasi decizie in urma cu mai putin de doua luni, iar Romania si-a pierdut astfel doi dintre cei mai convocati portari din ultima perioada.

Totusi, Mirel Radoi are la dispozitie o serie de portari, unii dintre ei chiar foarte experimentati, care ii pot lua locul lui Tatarusanu in poarta nationalei.

1. Cristian Balgradean (32 de ani), care a aparat in ultimii ani la cele mai bune echipe din Romania, FCSB si CFR Cluj. Portarul reprezinta o solutie pentru Mirel Radoi, avand in vedere si varsta pe care o are si experienta acumulata. Balgradean are doar un meci jucat la echipa nationala, debutand in 2011 intr-o partida amicala cu Grecia, castigata de Romania cu 3-1.

2. Andrei Vlad (21 de ani) reprezinta o solutie de viitor pentru poarta Romaniei. Poreclit de catre finantatorul FCSB-ului "Messi al portarilor", Vlad este titularul nationalei de tineret si al liderului din Liga 1, FCSB. Internationalul de tineret a avut evolutii solide in acest sezon fata de anii trecuti, cand a gresit de foarte multe ori. Andrei Vlad a debutat la nationala de tineret chiar sub comanda lui Mirel Radoi.

3. David Lazar (29 de ani) a debutat de curand la echipa nationala in amicalul cu Belarus, scor 5-3. In ciuda faptului ca a primit trei goluri intr-o repriza, Lazar a avut un penalty aparat si alte interventii care au privat Romania de primirea altor goluri. Lazar este titular de drept la Astra, iar Mirel Radoi nu a tinut cont de faptul ca echipa este momentan pe ultimul loc al clasamentului.

4. Valentin Cojocaru (25 de ani) a primit convocarea pentru cele trei meciuri din luna noiembrie, dar el a fost infectat cu coronavirus si nu a mai putut fi prezent in lotul nationalei. Actualul portar de la Viitorul Constanta a avut nu mai putin de 14 meciuri la nationala de tineret, dar inca nu a debutat pentru echipa mare.

5. Mihai Aioani (21 de ani) este portarul de rezerva de la nationala de tineret. Aioani a avut prestatii bune la Chindia Targoviste, iar portarul este pregatit in perioada ce va urma in a face pasul la o echipa mai mare. Intr-un interviu acordat recent, Helmut Duckadam i-a nominalizat pe Andrei Vlad si Mihai Aioani drept viitorii mari portari ai nationalei Romaniei.