I-a pus gand rau lui Razvan Burleanu! Cine vrea sa candideze la alegerile FRF! "Ma gandesc tot mai serios sa particip!"

Secretarul general LPF, Justin Stefan, se gandeste sa candideze la alegerile de la FRF.

Justin Stefan nu este de acord cu ce fac cei din conducerea FRF si este gata sa candideze la anul. Secretarul general LPF a anuntat ca isi doreste sa il inlocuiasca pe Razvan Burleanu in fruntea Federatiei Romane de Fotbal.

"In 2022 vom avea alegeri la FRF. Ma gandesc tot mai serios sa particip la alegeri, la anul. Fotbalul romanesc merge tot mai jos, Razvan Burleanu nu mai are sustinerea de acum trei ani. Va asigur ca nicio securitate si nimic politic nu sta sa se ocupe de cine e presedinte FRF, astea sunt prostii, care sa sperie oamenii.

Discut si cu cei din zona fotbalului feminin, care s-au saturat. Asa ca da! Fac o analiza si in perioada urmatoare voi veni cu detalii.

(daca va aduce oameni din ”Generatia de Aur”) Categoric trebuie sa spunem adevarul, nici eu, nici Razvan Burleanu nu am jucat fotbal. Dar aici e de management, m-am uitat in ultimii ani, actorii fotbalului, actorii au fost undeva in spate. Aceste dispute ne aduc pe noi in fata. Fotbalul este despre sportivi", a declarat secretarul LPF pentru Looksport.