BREAKING NEWS: "El trebuie sa fie selectioner! Sa vedem ce ganduri are!" Primul anunt OFICIAL despre viitorul antrenor al nationalei: "Sunt 7 pe lista!"

Comisia Tehnica lucreaza pentru gasirea unei alternative la Contra.

Mihai Stoichita lasa de inteles ca Radoi e favoritul momentului pentru postul de selectioner. Conform informatiilor www.sport.ro, Stoichita ar putea fi consilierul lui Radoi pana la finalul campaniei de calificare si, ulterior, la Euro, in cazul in care Romania trece de play-off. Stoichita, sef la Comisia Tehnica, spune ca sunt nu mai putin de 7 variante de lucru in acest moment.

"Nu am vorbit cu Mirel Radoi, dar voi vorbi. El trebuie sa fie selectioner. Nu stiu daca acum sau in viitor. Sa vedem ce ganduri are. Dar trebuie sa fie selectioner, trebuie sa fie si antrenor de club. Acum, pe lista sunt 7 antrenori. Lista creste! In general, antrenorii propusi de opinia publica sunt si pe lista celor din Comisia Tehnica.

Nu va fi un salariu mic pentru selectioner. Va fi corespondent cu nivelul tarii. Nu se poate sa fie un milion de euro. Nu, nici 500 000 de euro. Salariul va fi decent, dar vor fi si bonusuri. Nu stabilesc eu salariul. Contra a avut un salariu decent, mai putin de 30 000 de euro pe luna. Le cer celor din Comisie sa puna candidati seriosi. Cand l-am ales pe Contra, ordinea a fost Petrescu, Hagi, Contra si eu.

Le-am zis sa nu ma ia pe mine in calcul. Am fost refuzati de Hagi si Petrescu. Dupa aceea am fost si am vorbit cu Contra. Dupa ce vom alege unul, vom merge cu propunerea catre partea administrativa. Daca nu se ajunge la un acord, vom relua procesul", a spus Stoichita la Digisport.