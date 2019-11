"As fi preferat sa ramana el pana la baraj!" Raspunsul lui Radoi cand a fost intrebat de nationala de seniori: "Sunt multe lucruri care trebuie lamurite!"

Romania U21 incheie anul 2019 cu o remiza alba in Irlanda de Nord. Radoi spune ca este multumit de evolutia jucatorilor sai, nu si de rezultat. Terenul a fost si el un adversar la fel de redubatil pentru fotbalistii lui Radoi.

Selectionerul de la tineret a vorbit si despre situatia de la nationala mare. Radoi este de parere ca selectionerul Cosmin Contra s-a grabit atunci cand si-a anuntat plecarea si spera ca acesta sa revina asupra deciziei cel putin pentru meciurile de la baraj.

"Nu cred ca fost un meci foarte reusit. Oarecum, ne asteptam la agresivitatea adversarilor. Am intrat de multe ori in jocul lor, trebuia sa fim mai temperati pe atacurile pozitionale. In momentul asta, acest punct poate conta la sfarsit. Cred ca orice echipa va juca in Irlanda, va avea probleme pentru ca terenul nu este cel mai bun. In mare parte, sunt multumit de atitudinea baietilor. Suntem pe locul 2 si suntem in grafic. Mi-as fi dorit o victorie, dar cred ca a fost un an bun 2019.



Cand intalnesti una dintre cele mai bune echipe din lume, cu 6 jucatori U21, e clar ca nu e usor pentru nicio nationala. Cred ca Contra s-a grabit, trebuia sa ramana. As fi preferat sa ramana el pana la baraj, cel putin. Cred ca ar fi cel mai indicat in momentul de fata, el stie cel mai bine jucatorii. Nu cred ca e momentul sa discutam despre nationala mare, tocmai am facut 0-0. Sunt multe lucruri care trebuiesc lamurite", a declarat Mirel Radoi la ProX.