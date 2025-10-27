Bosnia a decis lotul pentru meciul crucial cu România! Anunț major făcut de selecționer

SPORT.RO
Bosnia și Herțegovina - România se joacă la Zenica, sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, în penultima rundă din preliminariile CM 2026. Învingătoarea va lua o opțiune serioasă sau chiar își va asigura locul 2 în grupă.

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei și Herțegovina, a anunțat luni lotul de 24 de jucători convocat pentru meciurile cu România (15 noiembrie) și Austria (18 noiembrie). La fel ca românii, bosniacii speră inclusiv la primul loc din grupă, chiar dacă pare greu de crezut că austriecii pot fi devansați.

Sead Kolasinac revine la naționala Bosniei înaintea meciului cu România

O revenire importantă la naționala Bosniei este cea a lui Sead Kolasinac. Fundașul Atalantei, care a evoluat în trecut la Schalke, Arsenal și Marseille, este pe cale să încheie recuperarea după ce în aprilie a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate.

Din lotul Bosniei nu lipsește nici veteranul Edin Dzeko (39 de ani), atacantul Fiorentinei, care tocmai a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria Conference League.

"Avem meciuri importante în finalul acestor preliminarii. Suntem foarte motivați pentru că știm că putem obține ceva major. Avem o șansă de a realiza ceva măreț datorită unei șanse pe care noi ne-am creat-o. Suntem bucuroși că revine Sead Kolasinac după o lungă pauză. Cred că va fi pregătit pentru aceste jocuri. Este un jucător foarte important pentru națională.

Arjan Malic revine și el după accidentare. E un jucător care a demonstrat că ne putem baza pe el. Amir Hadziahmetovic revine la echipa națională și avem și un debutant, Emir Karic, pe care îl urmărim de ceva vreme. 

Mă aștept ca cei 24 de jucători să răspundă în cel mai bun mod posibil și sunt sigur că vor trata cu multă ambiție și încredere meciurile cu România și Austria", a spus Sergej Barbarez, potrivit Reprezentacija.

  • Calculele pentru calificarea României la CM 2026, AICI.

Lotul Bosniei pentru meciurile cu România și Austria

Portari: Nikola Vasilj, Marin Zlomislić, Osman Hadžikić

Fundași: Sead Kolašinac, Emir Karić, Amar Dedić, Arjan Malić, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Dennis Hadžikadunić, Stjepan Radeljić.

Mijlocași: Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Armin Gigović, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević, Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić.

Atacanți: Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković.

Clasamentul în grupa României

