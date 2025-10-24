Edin Dzeko a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League, la 39 de ani şi 220 de zile.

Atacantul Edin Džeko , internaționalul bosniac al Fiorentinei care va împlini 40 de ani în primăvară, a devenit cel mai în vârstă marcator din Conference League după ce a înscris în runda a doua a fazei principale a competiţiei, joi seară, împotriva formaţiei Rapid Viena.

Tot în actualul sezon, însă în etapa anterioară a fazei principale, David Gerasimou a devenit, la 15 ani şi 334 zile, cel mai tânăr jucător din Conference League (AEK Larnaca 4-0 AZ Alkmaar, 02/10/2025), scrie news.ro.

Dzeko a ajuns astfel la două goluri înscrise la Fiorentina în actuala ediție a cupelor europene, însă continuă să fie la fel de periculos ca în tinerețe la naționala Bosniei.

Veteranul de aproape 40 de ani continuă să înscrie pe bandă rulantă



În cele trei meciuri jucate la națională în această toamnă, chiar înaintea partidei cruciale Bosnia - România de pe 15 noiembrie din preliminariile Campionatului Mondiale, veteranul și căpitanul Dzeko a marcat trei goluri: două în 6-0 cu San Marino și unul în 1-2 cu Austria, în timp ce în ultima partidă a fost integralist în 2-2 cu Cipru.

Edin Dzeko a semnat în vară cu Fiorentina, după ce de-a lungul carierei a mai evoluat, printre altele, la Wolfsburg, Manchester City, AS Roma, Inter Milano sau Fenerbahce Istanbul.

