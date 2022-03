Boloni nu uită și nu iartă: ”Antrenorii trebuie să fie educați, asta este treaba Federației”

Boloni și-ar fi dorit să ocupe funcția de selecționer pentru a doua oară, dar a fost deranjat de oferta făcută de FRF, care i-ar fi permis forului condus de Răzvan Burleanu să îl demită după rezultatele din Nations League, cu toate că obiectivul principal ar fi fost calificarea la Campionatul European din 2024.

Edi Iordănescu va debuta la finalul lunii martie pe banca echipei naționale, în duelurile cu Israel și Grecia, transmise în direct de PRO TV.

”Viața merge înainte, asta este, trebuie să treci peste dezamăgiri, trebuie să găsești alte preocupări. Echipa națională este importantă, mi-aș mai fi dorit să mai am „un maieu” în plus, știți la ce mă refer, dar asta este, echipa națională merge înainte. Dacă aș mai veni în viitor? Eu nu am trântit ușa niciodată, orice se poate întâmpla.

Îi cunosc personalitatea lui Puiu este un om destul de închis, nu avem relații foarte apropiate. Pe Edi l-am cunoscut doar ca pitic, un băiat simpatic.

Nu m-am exprimat bine, poate, de aceea îmi cer scuze dacă s-au simțit jigniți. Eu nu am spus că nu avem talente. Talente există peste tot, inclusiv în România. Dar vă rog să îmi arătați un jucător, pe plan internațional, care în ultimii ani, după Chivu și Mutu, să confirme talentul lui. Îmi cer scuze la cum m-am exprimat, dar așa este. Talent avem, confirmare nu reușim, la nivel de top.

Noi nu avem o filosofie bună, nu ajungem la nivel mare, nici nu știm să le facem educație. Și antrenorii trebuie educați, asta este treaba Federației, să arate cum se lucrează la nivel internațional. Avem nevoie de o analiză profundă, făcută cu inteligență”, a comentat Boloni, pentru Playsport.

Meciul de debut al lui Iordănescu Jr. pe banca României va avea loc pe 25 martie, într-un amical cu Grecia. Patru zile mai târziu, ”tricolorii” vor avea un alt test pentru meciurile din Nations League, în compania reprezentativei Israelului.

Nations League, care poate permite României să aibă un traseu mai ușor pentru Campionatul European, va debuta pe 4 iunie. România se va deplasa în Muntenegru pentru primul meci, iar trei zile mai târziu va juca în Bosnia

Programul României în Nations League:

4 iunie: Muntenegru - România

7 iunie: Bosnia-Herțegovina - România

11 iunie: România - Finlanda

14 iunie: România - Muntenegru

23 septembrie: Finlanda - România

26 septembrie: România - Bosnia-Herțegovina