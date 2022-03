Cutremur la Liverpool! Cel mai important jucător al echipei nu vrea să își prelungească contractul

Mo Salah, egipteanul de 29 de ani din atacul lui Jurgen Klopp, poate pleca de la echipa din Marea Britanie. Fotbalistul mai are contract cu Liverpool până în iunie 2023, iar discuțiile despre viitorul său contract sunt în toi, „cormoranii” făcându-i deja o ofertă de prelungire a angajamentului.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Salah vrea să rămână la Liverpool, însă nu este de acord cu propunerea financiară din noul contract, urmând să plece gratis de la echipă, dacă șefii de pe Anfield nu îl vor mulțumi cu o altă ofertă.

AS Roma, Chelsea, Fiorentina, Basel și EL Mokawloon sunt echipele la care a mai evoluat egipteanul. Opt trofee colective are Salah în palmares, dintre care cinci cu Liverpool, cel mai important fiind trofeul Champions League în 2019. De asemenea, a fost golgheterul Premier League în edițiile 2017-2018 (32 de goluri) și 2018-2019 (22 de goluri).

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand ???????????? #LFC

Mo’s priority is to stay - but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.

More: https://t.co/QGTdcXpa79 pic.twitter.com/2cAY6KmmkV