Dan Petrescu, total contrariat de decizia lui Edi Iordănescu: „Îl convoacă? Mai joacă? Eu nu-l luam!”

Ciprian Tătărușanu (36 de ani), portarul lui AC Milan, i-a transmis selecționerului României că este dispus să revină în poarta naționalei în cazul în care va fi nevoie de el.

Dan Petrescu nu l-ar convoca pe Tătărușanu

Dan Petrescu a părut surprins de decizia lui Edi Iordănescu de a încerca să-l readucă pe Tătărușanu la națională.

Antrenorul campioanei CFR a susținut că dacă ar fi fost el la cârma naționalei nu ar mai fi insistat pentru revenirea lui „Tătă”.

„Să revină la echipa națională? Cred că nu mai joacă Tătărușanu. Era la Milan, nu? Selecționerul trebuie să știe, trebuie să aibă fler, să fie inspirat.

Dacă apăra Tătărușanu, era clar, trebuia convocat, dar dacă nu a apărat... Dacă aș fi eu selecționer, n-aș lua un portar care nu joacă”, a reacționat Dan Petrescu la conferința ce presă dinaintea meciului cu Voluntari.

Ciprian Tătăruşanu a decis să se retragă de la echipa națională în noiembrie 2020.

„Am avut o întâlnire amicală cu Tătăruşanu, a fost o discuţie mai complexă, am vrut să văd exact motivele pentru care s-a retras, mai ales că noi am lucrat în trecut la Steaua. Am înţeles poziţia lui. Este posibil să primim de la Tătăruşanu o mână de ajutor”, a declarat Edi Iordănescu.