Cele două naționale au ratat calificarea la Cupa Mondială, după ce au pierdut primele meciuri de baraj. Tricolorii au cedat la limită în fața Turciei, scor 0-1, în timp ce slovacii au pierdut dramatic în fața Kosovo, scor 3-4.

Slovacii boicotează meciul cu România

Astfel, Turcia și Kosovo se vor duela în finala barajului, în timp ce pierzătoarele vor juca un meci amical, la Bratislava, unde este întâmpinată o situație paradoxală.

Presa slovacă anunță că, deși platforma de unde pot fi achiziționate bilete la meci, arată că meciul va fi sold-out, cu o zi înainte de meci rămânând doar 70 de tichete disponibile, cel mai probabil, tribunele vor fi pe jumătate goale.

Slovacii ar fi urmat să joace acasă ambele meciuri de baraj și nu și-au pus problema calificării în finala play-off-ului când au văzut că prima adversară este Kosovo, motiv pentru care au vândut la pachet biletele la cele două meciuri. Au avut parte însă de o surpriză la meciul cu Kosovo.

Din acest motiv, potrivit Sportovy, mulți suporteri slovaci au scos la vânzare la un preț redus, pe piața neagră, biletele pentru meciul cu România, având în vedere că va fi doar o partidă amicală. De altfel, mulți oferă biletele gratis.