Berbatov a vorbit despre sansele tricolorilor de calificare la Mondial! "Admir ceea ce face Romania!" Ce a spus fostul star de la Manchester United

Nationala Romaniei va debuta in meciurile pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022 de la sfarsitul acestei luni.

Radoi a fost testat cu noul coronavirus si va lipsi de pe banca Romaniei la primul meci, cel contra Macedoniei de Nord. Daca Radoi nu se va vindeca pana la meciul din 25 martie, tricolorii vor fi condusi de secundul lui, Nicolae Dica, si staff-ul echipei.

Ambasadorul Betfair, Dimitar Berbatov, considera ca Romania trebuie sa aiba ca obiectiv locul 2 in grupa de calificare la Mondiale. Fostul atacant bulgar a spus ca Germania este prea puternica pentru a nu castiga grupa.

"Cu exceptia Germaniei, care va castiga grupa, cred ca celelalte echipe din jurul Romaniei sunt cam la acelasi nivel. Romania ar trebui sa tinteasca locul secund, pentru ca echipele rivale sunt de valoare similara. Germania este favorita clara in ciuda schimbarilor prin care trece, insa pentru celelalte echipe totul este in joc", a spus Berbatov pentru Betfair.

Berbatov este de parare ca antrenorii tineri trebuie sa primeasca sanse si oportunitati pentru a capata experienta. Bulgarul a remarcat Romania la acest capital, deoarece Mirel Radoi si Adrian Mutu conduc selectionatele de senior si nationala U21.

"Eu sustin antrenorii tineri in totalitate. Viitorul incepe acum si antrenorii tineri trebuie sa primeasca oportunitati de a lucra, pentru ca pot aduce idei si metode noi de joc. Ei investesc timp in a gasi solutii si trebuie sa li se acorde sustinere si timp in ceea ce fac.

Admir ceea ce face Romania din acest punct de vedere. Antrenorii tineri au oportunitati la echipele nationale si este un mod bun de lucru. Sper sa li se acorde timpul necesar pentru a lucra, a castiga meciuri si a capata mai multa experienta. Cand esti un fost jucator, cum sunt cazurile lui Mirel Radoi si Adrian Mutu la echipa de seniori si cea U21, ai experienta ta anterioara, iar jucatorii te vor urma din instinct. Sustin in totalitate asta" a concluzionat Berbatov.