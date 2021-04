Legendarul Berbatov va candida la sefia Federatiei din Bulgaria! "Tin legatura cu Presedintele Federatiei din Romania! Au o strategie, ceea ce noua ne lipseste"

Cel mai bun jucator bulgar de la Hristo Stoichkov, Dimitar Berbatov si-a anuntat in mod oficial candidatura pentru presedentia Federatiei de Fotbal din Bulgaria si da ca exemplu ce se intampla la Federatia Romana de Fotbal. Fostul atacant l-a laudat pe Burleanu si spune ca vorbeste cu acesta pentru a avea un model necesar dupa care sa conduca.

"Tin legatura cu Presedintele Federatiei din Romania. Romanii au un presedinte mai tanar decat mine. Au o strategie, in timp ce noi nu avem niciuna. Vrem sa schimbam si sa ne adresam multor probleme, inclusiv meciurilor aranjate si scandalurilor rasiste. Si ne vom concentra pe dezvoltarea tinerilor jucatori", a spus Berbatov, conform presei din Bulgaria.

Acesta a vorbit si despre un sfat pe care l-a primit de la fostul sau antrenor de la Manchester United, Sir Alex Ferguson, care i-a spus ca alegerea oameniilor potriviti cu care sa colaborezi este cheia succesului. Berbatov a anuntat ca din echipa sa vor face parte doi fosti colegi de la echipa nationala a Bulgariei, Stilian Petrov si Martin Petrov.

