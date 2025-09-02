Odată încheiată runda a opta din Superligă, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa ideală a etapei.

Iată cum arată, în viziunea celor de la LPF, ”unsprezecele” ideal din runda cu numărul 8:

PORTAR

Ioannis Anestis (FC Botoșani) - Din nou, a fost cel mai bun jucător al botoșănenilor. Astfel, și datorită lui, gruparea moldavă continuă seria rezultatelor pozitive în acest start de campionat.

FUNDAŞI

David Maftei (Farul Constanța) - Deși a părăsit terenul accidentat, în cele 40 de minute în care a evoluat, a dominat flancul drept. A centrat excelent pentru golul marcat de Răzvan Tănasă.

Denis Ciobotariu (FC Rapid) – A înscris pentru întâia oară în acest sezon. Este titular inconstestabil și în mandatul lui Gâlcă.

Kennedy Boateng (Dinamo București) – Cel mai bun de pe teren în meciul cu FC Hermannstadt. A fost fără greșeală în defensivă și foarte periculos de fiecare dată când a urcat în atac.

Andrei Borza (FC Rapid) – Un nou meci consistent pentru tânărul fundaș giuleștean, care a izbutit și o pasă decisivă.

MIJLOCAŞI

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – O evoluție lăudabilă! Redevine jucătorul care făcea diferența în precedenta perioadă petrecută în tricoul criaovenilor.

Dan Nistor (Universitatea Cluj) – A înscris pentru întâia oară în acest sezon, golul cu Unirea fiind a 63-lea din carieră în SuperLigă.

Juri Cisotti (FCSB) – A marcat golul care le-a adus roș-albaștrilor un punct.

ATACANŢI

Alexandru Dobre (FC Rapid) – A fost principalul pericol pentru poarta adversă. A marcat pentru a patra oară în campionatul actual.

Ricardo Matos (FC Argeș) – Gol și penalty scos într-un meci la finalul căruia piteștenii au bifat un nou succes.

Anderson Ceará (FK Csikszereda) – Reușita jucătorului brazilian candidează cu șanse mari la cel mai frumos gol înscris în etapa a opta.

ANTRENORUL ETAPEI

Ioan Ovidiu Sabău (Universitatea Cluj - FOTO) - Ardelenii au gestionat excelent meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, un adversar foarte greu de învins la Clinceni.

Meciurile din etapa a opta a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni, iar clasamentul este unul de-a dreptul surprinzător, mai ales în zona de jos.

Lider neînvins continuă să fie Universitatea Craiova (20 p), urmată de Rapid (18 p), și ea invincibilă, iar pe podium s-a cocoțat și Dinamo (15 p).

Șocul este la locurile de baraj, ocupate acum de FCSB și CFR Cluj (6 p fiecare, dar ardelenii au un meci mai puțin disputat), în timp ce condamnate la retrogradare par a fi nou-venitele FK Csikszereda (2 p - mai are de jucat însă o restanță) și Metaloglobus București (1 p).

Rezultatele și marcatorii din etapa 8 a Superligii



Vineri 29 august

FC Rapid Bucureşti - AFC UTA Arad 2-0 (2-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Denis Ciobotariu (13), Alexandru Dobre (30).

Sâmbătă 30 august

AFC Unirea 04 Slobozia - AS FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion Clinceni - Clinceni

A marcat: Dan Nistor (54).

SC Dinamo 1948 Bucureşti - AFC Hermannstadt 2-0 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Mamoudou Karamoko (48), Kennedy Boateng (73).

Duminică 31 august

FC Argeş - FC Metaloglobus Bucureşti 2-1 (2-1), Stadion Municipal - Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (3), Caio Ferreira (9 - penalty), respectiv David Irimia (14).

AFC Botoşani - Universitatea Craiova 1-1 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Hervin Ongenda (72), respectiv Alexandru Cicâldău (62).

FC CFR 1907 Cluj - FC FCSB 2-2 (2-1), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Damjan Djokovic (19), Lindon Emerllahu (45+1), respectiv Florin Tănase (43 - penalty), Juri Cisotti (87).

Cartonaş roşu: Aly Abeid (CFR, 90+4).

Luni 1 septembrie

AFK Csikszereda - ASC Oţelul Galaţi 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Anderson Ceara (49), respectiv Joao Paulo (31).

Cartonaş roşu: Zoltan Bodo (Csikszereda, 90+1).

FC Farul Constanţa - FC Petrolul Ploieşti 2-1 (1-1), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Răzvan Tănasă (29), Ionuţ Larie (87 - penalty), respectiv Adrian Chică-Roşă (34).

Clasamentul din Superligă după 8 etape



loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 8 6 2 0 17-9 20

2 Rapid Bucureşti 8 5 3 0 14-6 18

3 FC Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 12-8 15

4 FC Argeş 8 5 0 3 13-10 15

5 FC Botoşani 8 3 4 1 16-9 13

6 Farul Constanţa 8 4 1 3 11-10 13

7 UTA Arad 8 3 4 1 11-10 13

8 Universitatea Cluj 8 3 3 2 11-8 12

9 Unirea Slobozia 8 3 2 3 11-10 11

10 Oţelul Galaţi 8 2 4 2 10-9 10

11 FC Hermannstadt 8 1 4 3 7-10 7

12 Petrolul Ploieşti 8 1 3 4 7-9 6

13 FCSB 8 1 3 4 10-14 6

14 CFR Cluj 7 1 3 3 11-16 6

15 FK Csikszereda 7 0 2 5 7-19 2

16 Metaloglobus 8 0 1 7 7-18 1

