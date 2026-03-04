Dacă va reuși să treacă de Turcia la Istanbul, România va avea încă un ”test” pentru calificarea la Mondial: se va înfrunta cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, știe deja echipa de start a României pentru duelul cu Turcia. Un jucător, în opinia sa, nu are cum să lipească din primul ”11” al lui Mircea Lucescu.

Valentin Mihăilă (26 de ani) are o formă excelentă în campionatul Turciei, la Rizespor. A bifat 17 partide, reușind să înscrie de șase ori și să paseze decisiv de două ori.

Basarab Panduru: ”Mihăilă nu are cum să lipsească”

„Îţi fac primul 11 acum dacă vrei. E simplu, noi am mai vorbit. Ori joci 5-4-1, ori joci 4-1-4-1 şi întăreşti mijlocul probabil, cu Răzvan Marin, Marius Marin. Portarul e Radu, apoi Raţiu, Bancu, Drăguşin, Burcă, dacă sunt sănătoşi, că aşa vorbesc. Marius Marin, Răzvan Marin, Man, Mihăilă, Bîrligea şi Dragomir.

Mihăilă nu are cum să lipsească acum când dă goluri, Man nu are cum să lipsească. Vârf, în afară de Bîrligea, nu avem. La mijloc... Turcii n-au vârf. Trebuie să întăreşti mijlocul, altfel nu văd să se poată. Jucăm un meci pe care-l putem duce şi în prelungiri. Trebuie să pui şi probleme, dar dacă încercăm şi luăm trei goluri....

La Burcă o să fie o problemă. Când începe campionatul în China? Acum cred că începe şi aici s-ar putea să fie... Dacă Burcă nu poate lângă Drăguşin, ce faci dacă ceilalţi fundaşi joacă doar în linie de cinci?”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

S-a stabilit delegatul UEFA de la Turcia - România

Cehul Emil Ubias (52 de ani) a fost ales ca delegat UEFA la duelul dintre Turcia și România. Fostul arbitru asistent de pe lista FIFA va superviza jocul de la Istanbul, printre atribuțiile sa numărându-se întocmirea unui raport oficial după meci și gestionarea situațiilor speciale, cum ar fi problemele de securitate, comportamentul spectatorilor sau alte incidente.

Emil Ubias are o experiență bogată în rolul de delegat UEFA. Cehul a fost trimis inclusiv în acest sezon la meciuri importante internaționale, inclusiv din Champions League și Europa League.