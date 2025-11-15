Miza acestui joc era uriașă pentru ”tricolori”, chiar dacă naționala nu mai avea șanse de a prinde primul loc. O calificare la baraj de pe locul doi ar fi asigurat un traseu mai ușor, plus șansa de a fi gazdă în primul meci.



Acum, România va avea parte de un adversar mai dificil. Sport.ro a prezentat aici lista cu posibilii adversari ai selecționatei lui Mircea Lucescu, dar și programul stabilit de FIFA.



Cum a reacționat presa din Bosnia după 3-1 cu România



Imediat, presa din Bosnia a reacționat. Jurnaliștii jubilează și sunt încrezători că pot câștiga meciul cu Austria de la Viena, care le-ar asigura calificarea directă la Mondial.



”Acum marșul spre Viena: România a căzut, Austria o să cadă și ea”, a fost titlul dat de publicația sportsport.ba.



”Unul dintre cele mai importante meciuri din aceste calificări s-a jucat în această seară. România este, prin tradiție, un adversar greu pentru ”dragoni”, în seara asta așa a fost, dar jocul bun al naționalei noastre a adus o victorie”, au mai scris jurnaliștii bosniaci.



America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri



Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.



Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

