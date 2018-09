"Bai, tu stii ce mi-ai facut?!" Reactia lui "Radu cel Frumos" cand s-a intalnit cu comentatorul PRO X :)

Ionut Andrei Radu a facut minuni in poarta Romaniei U21, la meciurile cu Portugalia si Bosnia.

"Apara Radu! Apara Radu! Radu cel Mare! Radu cel Frumos! Radu, salvatorul Romaniei!" - sunt cuvintele comentatorului PRO X, Bogdan Hofbauer, in minutul 90+9 al meciului din Portugalia, imediat dupa ce portarul Ionut Andrei Radu a aparat penalty-ul portughezilor.

Momentul de ispiratie al lui Radu ar putea fi decisiv in calculele calificarii pentru Euro. Victoriile obtinute in ultima saptamana, cu Portugalia si Bosnia, au facut ca Romania sa urce pe primul loc in grupa.

La finalul meciului cu Bosnia, de la Ovidiu, portarul Radu s-a intalnit cu comentatorii PRO X, si i-a multumit lui Bogdan Hofbauer pentru noua "porecla".

"Bai, tu stii ce mi-ai facut?! Toti jucatorii din lot mi-au schimbat numele in telefon, toata lumea imi spune acum 'Radu cel frumos'. Asa ma striga lumea", a spus Radu.

Pe langa penalty-ul aparat Portugaliei, Radu a mai fost protagonistul unui moment remarcabil - a tinut un discurs de capitan adevarat in vestiar, inainte de meciul cu Bosnia.

Filmuletul postat pe pagina de Facebook a echipei nationale a avut peste 500.000 de afisari si a strans aproape 20.000 de like-uri si share-uri.