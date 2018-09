Record istoric batut in perioada de transferuri! Cati bani s-au cheltuit in primele 5 campionate ale Europei

Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4.21 miliarde de dolari (3.63 miliarde de euro), arata un studiu al FIFA.

Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania, Spania, Franta si Italia) a crescut cu 6.6% in 2018, la 4.21 miliarde de dolari, fata de 3.95 miliarde de dolari anul trecut. In 2016, aceasta suma atingea 2.79 miliarde de dolari.

Aceasta crestere s-a datorat in special Italiei (+ 74.7%) si Spaniei (+ 42.2%), in timp ce Anglia ramane cea mai mare cheltuitoare (1.44 miliarde USD).

Suma totala a transferurilor in lume a ajuns la 5.44 miliarde de dolari, in perioada cuprinsa intre 1 iunie si 1 septembrie 2018, in timpul careia 182 dintre cele 211 federatii membre FIFA au avut pietele deschise pentru transferuri.

Cluburile franceze au cheltuit 418.8 milioane de dolari (360 milioane euro) in timpul ferestrei de transfer de vara, cu achizitii in scadere cu 37.4% fata de 2017, cand PSG i-a luat pe brazilianul Neymar (222 milioane de la Barcelona) si Kylian Mbappe (135 milioane euro + bonus de 45 milioane euro).