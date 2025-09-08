Aflat pe plaja din Larnaca, înaintea meciului pe care echipa națională îl va disputa cu Cipru, tehnicianul a oferit detalii esențiale despre starea celor doi atacanți cu probleme medicale, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, lăsând să se înțeleagă că revenirea lor este aproape.



Bîrligea, pe ultima sută de metri cu recuperarea

Situația lui Daniel Bîrligea (25 de ani) ținea în suspans tabăra roș-albastră. După o nouă accidentare suferită în derby-ul cu CFR Cluj, atacantul, care fusese convocat de Mircea Lucescu, a fost nevoit să părăsească cantonamentul echipei naționale. Charalambous a transmis însă că recuperarea decurge neașteptat de bine.



"Este mult mai bine. Trebuie să vedem cum se va simți în următoarele zile, pentru a ne da seama dacă va fi pregătit pentru următorul joc. Dar este mult, mult mai bine", a spus antrenorul despre Bîrligea, un om de bază în ofensivă, cu 4 goluri și 3 pase decisive în cele 9 meciuri jucate în acest sezon.



Pauza competițională i-a picat perfect și lui Denis Alibec (34 de ani). Revenit în vară la FCSB, atacantul a fost chinuit de probleme musculare și nu a reușit să joace mai mult de o repriză în cele șase apariții. Antrenorul cipriot a explicat că această perioadă a fost crucială pentru ca "veteranul" să ajungă la capacitate maximă.



”Nu era la 100% din cauza accidentării, dar această pauză i-a oferit oportunitatea de a se antrena din greu, pentru a intra în cea mai bună formă. I-a prins bine, a putut să lucreze pentru a fi la 100%”, a zis Charalambous despre situația lui Alibec, care încă nu a reușit să marcheze sau să ofere un assist de la revenirea la FCSB.

