Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Remarcații lui Bogdan Lobonț după Suedia - România 2-1

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de sâmbătă, 26 septembrie, Andru Nenciu i-a avut în platou pe Ciprian Marica și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre remarcații din echipa lui Gică Hagi, Bogdan Lobonț nu a stat pe gânduri și i-a numit pe Dennis Man și Andrei Rațiu. Cei doi și-au îndeplinit cu succes sarcinile din flancul drept.

Fostul mare internațional și-a permis să facă o comparație chiar cu doi membrii din Generația de Aur: Dorinel Munteanu și Tiberiu Selymes. Bogdan Lobonț a expus că flancul drept a funcționat excelent, chiar dacă Man și Rațiu nu au jucat mult timp împreună.

„Cu toate că Rațiu și Man nu au jucat împreună o perioadă lungă de timp, aseară mi-au dat impresia și îmi permit să-i compar cu Dorinel Munteanu - Tibi Selymes, perioada echipa națională și Dinamo. Ceea ce nu s-a întâmplat în partea stângă cu Nicușor Bancu.

Au arătat că se înțeleg bine și cele mai importante ocazii ale noastre au venit pe acest traseu și din partea dreaptă. Cu un Rațiu super, super ofensiv și pare că această așezare în teren îi priește foarte mult. Ceea ce s-a întâmplat la golul de 1-1 pot să spun că au arătat mai multe lucruri băieții: verticalizare, amplitudine, apoi execuția tehnică a lui Man”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.