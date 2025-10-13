Asta spune multe! Pe cine au desemnat austriecii cel mai slab și cel mai bun după eșecul contra României

După un meci foarte bun pe Arena Națională, România a fost răsplătită la ultima fază. Virgil Ghiță a înscris în minutul 90+5, după o pasă a lui Ianis Hagi, iar tricolorii speră acum la locul 2 în grupă, cu două meciuri rămase de jucat.



Nicolas Seiwald, desemnat de austrieci cel mai slab de la București

Presa austriacă a criticat naivitatea elevilor lui Ralf Rangnick, care nu au reușit să mențină rezultatul de egalitate. Jurnaliștii de la Laola1 au acordat note modeste jucătorilor Austriei, iar cel mai slab jucător de pe teren a fost desemnat mijlocașul central Nicolas Seiwald (24 de ani).



Austriecii acordă note cuprinse între 1 și 5, unde 1 reprezintă "foarte bun", iar 5 "foarte slab".



Seiwald, legitimat la RB Leipzig, a fost notat cu 5, cea mai mică notă de pe teren: "Nu a fost acel Seiwald pe care naționala îl știa și îl aprecia. Jucătorul lui Leipzig a avut numeroase probleme și a greșit o mulțime de pase, forțându-și colegii să intervină pentru el. A fost salvat și de bară la unul dintre aceste momente, însă va învăța din această experiență", a scris Laola1.

