Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”

Partida România - Austria, din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial, va avea loc duminică, de la ora 21:45.

„Tricolorii” au mare nevoie de un succes în meciul de pe Arena Națională pentru a putea spera la o șansă la poziția a doua.



Nicolas Seiwald: „Am observat calitățile ofensive ale jucătorilor, în special cele ale lui Dennis Man”



Nicolas Seiwald a vorbit despre partida de duminică cu România și l-a scos în evidență pe Dennis Man.

Mijlocașul lui RB Leipzig a vorbit și despre importanța unei victorii a Austriei pe terenului României.

„Pentru noi este foarte important pentru că avem șansa să ne calificăm la Cupa Mondială. Vom trata cu seriozitate acest meci. Va fi dificil, nu jucăm acasă, jucăm la București. Va fi diferit. România va juca altfel.

Avem șanse mari să câștigăm. Suntem pregătiți. Am observat calitățile ofensive ale jucătorilor, în special cele ale lui Dennis Man. Suntem pregătiți, vom face un meci bun.”, a spus Seiwald la Digi Sport.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă, la opt puncte de primul loc.

Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

18 milioane de euro este cota lui Nicolas Seiwald, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

