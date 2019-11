"Aseara nu doar ca am pierdut, dar am invatat si o lectie!" Ce spune Burleanu despre viitorul lui Contra: cand se va lua o decizie finala

Romania a pierdut meciul cu Suedia, scor 0-2, si totodata si calificarea directa la EURO 2020. Romania mai poate ajunge totusi la EURO prin Nations League.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a declarat la plecarea delegatiei romane in Spania, acolo unde vom juca luni ultima partida din preliminarii, ca nu a luat inca o decizie in privinta viitorului lui Cosmin Contra.

Contractul selectionerului expira in decembrie, iar Burleanu spune ca o decizie finala in privinta viitorului bancii tehnice va fi luata in maximum trei saptamani. In acelasi timp, Burleanu a lasat sa se inteleaga ca nu este foarte suparat pe Contra si a precizat ca niciun alt antrenor nu ar fi putut garanta calificarea Romaniei la EURO.

"Aseara am tinut sa merg in vestiar, sa discut cu staff-ul tehnic si cu jucatorii. Le-am spus ca totusi mai avem o sansa. Ne dorim ca Austria sa faca un rezultat pozitiv, nu suntem inca siguri de prezenta in play-off. O decizie finala va fi luata in maximum 3 saptamani. Ceea ce ne-a lipsit cel mai mult a fost lipsa de curaj. Dorinta au avut jucatorii, dar ne-a lipsit curajul. Am avut o discutie foarte scurta cu Contra. Vom avea in Spania o discutie mai asezata. E un antrenor care si-a asumat o misiune dificila, a venit intr-un moment greu pentru nationala si un antrenor care a si-a asumat schimbul de generatii.

Nici eu, nici directorul tehnic nu am discutat cu niciun antrenor. Vom discuta intai cu Cosmin Contra, asa este normal sa procedam. Meciul cu Spania este un meci fara miza si ne va arata cum trebuie sa abordam meciurile din Nations League. Aseara nu doar ca am pierdut, dar am invatat o lectie: e o distanta foarte mare intre fotbalul nostru si cel suedez. Trebuie sa investim si mai mult in fotbal. Sunt sigur ca niciun alt antrenor nu ar fi putut sa garanteze calificarea", a declarat Razvan Burleanu la plecarea din Romania.