Mira este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și are 1,3 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare Instagram.

Pe contul oficial al echipei naționale a fost anunțat faptul că faimoasa cântăreață Mira va interpreta imnul României la partida amicală cu Canada de la București.

România va disputa un meci amical împotriva Canadei, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Laszlo Balint s-a operat: ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând”

„Imnul României va fi cântat de Mira la meciul cu Canada!

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, va urca pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor – intonarea imnului național.

Cu o voce inconfundabilă și hituri care au cucerit topurile, MIRA s-a impus prin autenticitate, sensibilitate și pasiune, devenind una dintre cele mai iubite artiste din România.

'Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Națională, la meciul dintre România și Canada. Este un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenți', a declarat MIRA.

Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori.

Toți artiștii intonează imnul pro-bono, din respect și dragoste pentru culorile naționale.”, a apărut pe contul oficial al echipei naționale.

