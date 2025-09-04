GALERIE FOTO Anunțul făcut de FRF! Cine va intona imnul naționalei României

Anunțul făcut de FRF! Cine va intona imnul naționalei Rom&acirc;niei Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FRF a anunțat cine va interpreta imnul României în partida cu Canada, de pe Arena Națională.

TAGS:
MiraCanadanationala romanieiImn
Din articol

România va disputa un meci amical împotriva Canadei, vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Anunțul făcut de FRF! Mira va intona imnul naționalei României

Pe contul oficial al echipei naționale a fost anunțat faptul că faimoasa cântăreață Mira va interpreta imnul României la partida amicală cu Canada de la București.

Mira este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și are 1,3 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare Instagram.

  • 541523873 1626997521934406 2634872829455437218 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Imnul României va fi cântat de Mira la meciul cu Canada!

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, va urca pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor – intonarea imnului național.

Cu o voce inconfundabilă și hituri care au cucerit topurile, MIRA s-a impus prin autenticitate, sensibilitate și pasiune, devenind una dintre cele mai iubite artiste din România.

'Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Națională, la meciul dintre România și Canada. Este un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenți', a declarat MIRA.

Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori.

Toți artiștii intonează imnul pro-bono, din respect și dragoste pentru culorile naționale.”, a apărut pe contul oficial al echipei naționale. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;
Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”
Marea problemă a lui Lucescu: &bdquo;Mă &icirc;ngrijorează!&ldquo;
Marea problemă a lui Lucescu: „Mă îngrijorează!“
Lucescu, declarație ciudată: &bdquo;Nu voiam să jucăm amicalul cu Canada&ldquo;
Lucescu, declarație ciudată: „Nu voiam să jucăm amicalul cu Canada“
ULTIMELE STIRI
Dorin Goian, surprinde: &bdquo;Răm&acirc;ne principala favorită la titlu&rdquo;
Dorin Goian, surprinde: „Rămâne principala favorită la titlu”
David Alaba, ofertat de adversara FCSB-ului din Europa League!
David Alaba, ofertat de adversara FCSB-ului din Europa League!
Laszlo Balint s-a operat: &rdquo;&Icirc;i urăm să se recupereze c&acirc;t mai cur&acirc;nd&rdquo;
Laszlo Balint s-a operat: ”Îi urăm să se recupereze cât mai curând”
Tony da Silva știe ce se va &icirc;nt&acirc;mpla &icirc;n lupta pentru titlu din Superligă: &rdquo;O să vedeți&rdquo;
Tony da Silva știe ce se va întâmpla în lupta pentru titlu din Superligă: ”O să vedeți”
Cutremur la echipa lui Drăgușin! Președintele pleacă de la c&acirc;rma clubului după 25 de ani
Cutremur la echipa lui Drăgușin! Președintele pleacă de la cârma clubului după 25 de ani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și &icirc;nchiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

FCSB, sancțiune usturătoare: amendă și închiderea partială a stadionului. Explicația deciziei

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!