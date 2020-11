ANUNT DE ULTIMA ORA! Control ANAF la sediul FRF! Ministrul Finantelor a facut anuntul: "Se face analiza documentelor!" Reactia FRF

ANAF a inceput un control la Federatia Romana de Fotbal.

18:00 Reactia oficiala a FRF in urma anuntului facut de inistrul finantelor:

"In urma anuntului domnului Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, privind un control fiscal, Federatia Romana de Fotbal isi manifesta toata disponibilitatea de a conlucra cu ANAF in vederea desfasurarii acestuia.



Actiunea este simplificata de faptul ca FRF a implementat in ultimii sase ani proceduri financiar-contabile transparente prin raportari anuale detaliate, prin digitalizarea proceselor financiare (ERP & BI), prin introducerea sistemului exclusiv de plati electronice pentru trasabilitatea oricarei tranzactii, prin crearea de proceduri interne pentru achizitii, cat si prin toate mecanismele ISO 9001 privind managementul calitatii proceselor administrative.



Totodata, reamintim ca Federatia Romana de Fotbal a instituit mecanisme de control proprii prin audit intern, audit extern derulat de Deloitte Romania si o auditare speciala a utilizarii fondurilor externe realizata de BDO LLP London.



Federatia Romana de Fotbal a inceput sa implementeze inca din 2014 principiile bunei-guvernante, devenind in timp un model de bune practici recunoscut la nivel regional."

Potrivit ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a inceput aceasta actiune de control pe 17 noiembrie si mai multe ducumente au fost ridicate de la FRF.

"In 17.11.2020, echipele de control ale ANAF au inceput un control la Federatia Romana de Fotbal, in urma informatiilor aparute in spatiul public. In acest moment, se face analiza documentelor, iar cand acest raport va fi finalizat, il vom face public", a spus Florin Citu intr-un live pe pagina de Facebook a Ministerului Finantelor Publice.

Florin Citu nu a dorit sa ofere mai multe detalii in legatura cu documentele care au fost luate de la FRF pentru a fi analizate de inspectorii ANAF.

Razvan Burleanu este presedintele Federatiei Romane de Fotbal din 5 martie 2014. El i-a luat locul lui Mircea Sandu, cel care s-a aflat in fruntea FRF timp de 24 de ani. Burleanu a castigat alegerile in al doilea tur, in fata adversarilor: Vasil Avram, Gheorghe Chivorchian, Sorin Raducanu si Marcel Puscas.

Burleanu a castigat al doilea mandat consecutiv de presedinte al FRF in 2018, cand i-a invins pe Ioan Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan.