Noul protocol sanitar impus de UEFA! Razvan Burleanu a facut anuntul: "Purtarea mastii devine obligatorie, inclusiv in avion"

Presedintele FRF a fost invitat special la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

El a vorbit despre protocoalele sanitare impuse de UEFA, care trebuie sa fie respectate de echipele din Liga 1 participante in competiile europene.

"In primul rand ingrijorarea pe care trebuie sa o aveam este cea legata de cluburile noastre, ma refer la cluburile din Liga 1 care vor participa in competitiile europene in a doua jumatate a lunii August. In momentul de fata avem un protocol UEFA, care prevede toti pasii pe care trebuie sa ii urmezi. Atat la nivel de recomandari cat si de reguli stricte care urmeaza sa fie respectate. Asta presupune ca echipele trebuie sa se deplaseze cu avioane de tip charter si sa reduci pe cat posbil interactiunea cu persoanele care nu au fost testate atat la plecare cat si la sosire. Purtarea mastii devine obligatorie, inclusiv in avion. Sunt prevederi in ceea ce priveste testarea, toti jucatorii toti membrii staff-ului vor fi testati cu doua zile inainte de fiecare meci, in niste laboratoare acreditate de UEFA. Ptin urmare UEFA va demara in aceste zile aceasta procedura de acreditare ale acestor laboratoare, unde toti jucatorii vor fi testati.

Sunt proceduri in ceea ce priveste transportul terestru. In sensul in care accesul se va face doar pe usa din mijloc. Soferul trebuie sa fie testat, se va monta un perete de sticla intre sofer si pasageri. Tot felul de obictive care urmaresc protejarea si santatea jucatorilor, a membrilor staff-ului si a tuturor persoaneor care sunt in anturajul echipelor", a declarat presedintele FRF pentru PRO X.