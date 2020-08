BREAKING NEWS | Echipele din PLAYOUT pot visa la cupele europene! Razvan Burleanu a facut anuntul: "Vor fi mai multe oportunitati"

Din sezonul urmator, echipa care termina pe primul loc in playout va putea sa mearga in cupele europene.

Razvan Burleanu a anuntat o schimbare importanta in playout-ul Ligii 1 din sezonul viitor. Pentru a adauga un plus de competitivitatea in subsolul clasamentului, echipa care va termina pe primul loc in playout va avea oportunitatea de a juca un meci de baraj cu echipa de pe ultimul loc din playoff care duce in Europa.

"Acest sistem rezolva si cateva minusuri pe care le-am vazut cu totii in Liga 1 cu 14 echipe. Rezolvam acest minus in ceea ce priveste diferenta de meciuri dintre playoff si playout. Erau 10 in playoff si 14 in playout. Un alt minus face referire la introducerea unei mize sportive pentru echipele din playout.

Astazi, au fost meciuri fara miza sportiva, ceea ce nu-ti doresti. Introducem si cateva avantaje. Vor fi mai multe oportunitati pentru jucatori, antrenori, telespctatori, dar si detinatorii de drepturi TV. Un alt avantaj face referire la infrastructura. Punem in valoare infrastructura existenta, dar si cea in faza de constructie. AL treilea avantaj este legat de drepturile TV. Playout-ul Ligii 1 azi produce o analiza TV medie mai mica decat cea din sezonul regulat.

In ceea ce priveste finalul sezonului, asistam la o schimbare. Vom aplica la acest sistem de 2+2. Doua vor retrograda direct, iar doua vor merge la baraj.

Un alt element este sa folsim toate datele disponibile, iar echipele din playout sa aiba acelasi numar de meciuri ca echipele din playoff. Se va face un baraj intre ocupanta locului 7 si ocupanta locului 8 din playout.

Cele doua vor juca un baraj pe terenul echipei mai bine clasate, iar castigatoarea va juca un alt baraj contra ocupantei ultimul loc care duce in cupele europene. Astazi este Europa League, din sezonul urmator va fi Conference League", a spus Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.