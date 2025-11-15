Tricolorii au condus prin golul lui Daniel Bîrligea din minutul 17, după o fază creată de Mihăilă și Chipciu. Bosnia a revenit în repriza a doua și a dominat finalul partidei.



Dzeko a egalat în minutul 49 cu un șut deviat de Marius Marin. Bajraktarevic a adus 2-1 în minutul 80, cu o execuție superbă în vinclu.



România a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Denis Drăguș, care a primit roșu direct pentru o intrare dură. Tabakovic a închis tabela în prelungiri.



Eșecul îi scoate definitiv pe tricolori din lupta pentru locul 2. România va termina grupa pe poziția a treia și va merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor, unde va întâlni adversari de top.



Marian Iancu cere demisia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!”



La scurt timp după meci, Marian Iancu a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele sociale, în care îl atacă pe selecționerul Mircea Lucescu și îi cere demisia.



„Vorbea bătrânul milițian obraznic în conferința de presă dinaintea jocului naționalei cu Bosnia despre inteligența, inspirația și experiența acumulată în cursul carierei dumnealui, care poate face diferența. A făcut-o! A tras un pârț din puțul gândirii sale și a schimbat meteoric, de am rămas în zece jucători, cel introdus de apostolul dezastrului fiind eliminat imediat. Mai ne-a spus că dumnealui nu poate fi demis. Ce încrezut bășinos plin de impresii de tip mesianic! Domnule, ne-am săturat de pârțurile tale și de stropii de cacao pe care-i tot împrăștii de câte ori vorbești și belești ochii la noi prin sticla protectoare a televizorului! Pleacă singur, du-te după Rădoi. Doi bombardieri. Doi nesimțiți! Praf și pulbere! Caractere de doi lei. La revedere! S-a închis magazinul. Nu mai aveți ce lua! Ne-ați luat totul! Bucuria și emoția. Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!”, a scris fostul patron al lui Poli Timișoara.



Eric îl apără pe Drăguș: „Nu a avut intenția să lovească!”



Contactat de Sport.ro după meci, Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a sărit în apărarea lui Denis Drăguș.



„Sunt supărat. Drăguș a vrut să joace mingea, nici nu s-a uitat la adversar. Nu a avut intenția de a îl lovi. Eu zic că e exagerat cartonașul roșu.



Asta e! Trebuie să meargă înainte. Doar cine a jucat fotbal știe ce a vrut să facă Drăguș! Capul sus și viața merge înainte.



O fază neinspirată nu definește sau nu înjosește cariera pe care o are până acum. Mereu rămâne o opțiune bună pentru națională. Capul sus, frate!”, a transmis Eric pentru Sport.ro.



Eric, 38 de ani, este șeful academiei ACS Mediaș și rămâne cel mai prolific străin din istoria Ligii 1 cu 66 de goluri. Brazilianul a jucat în România pentru Gaz Metan, Pandurii, Viitorul și Voluntari și a fost desemnat de două ori „Stranierul anului”.