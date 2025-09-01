Fundașul de 31 de ani a jucat deja cinci meciuri pentru noua sa echipă, trei în campionat și două în Cupă, unde a încasat și un cartonaș roșu. La Yunnan îl are coleg pe Alexandru Ioniță, iar împreună speră să ajute echipa în lupta pentru menținerea în SuperLiga Chineză.



Triplu campion al României cu CFR Cluj, Burcă a încheiat în această vară contractul cu FC Baniyas (Emiratele Arabe Unite). Clubul din Gruia a încercat să-l readucă în lot, însă fundașul a ales oferta financiară superioară venită din China.



Andrei Burcă are o pasiune mai puțin cunoscută! Cu ce își ocupă fundașul timpul liber



Dincolo de teren, Burcă are câteva pasiuni mai puțin cunoscute. Potrivit informațiilor Sport.ro, internaționalul român este pasionat de lectură, fără a avea însă un gen preferat.



Pentru stoper, cititul reprezintă o formă de relaxare și de dezvoltare personală, contrastând cu imaginea clasică a fotbalistului dedicat exclusiv antrenamentelor și meciurilor.



O altă pasiune a lui Burcă este sala de forță. Încă din adolescență, obișnuia să meargă aproape zilnic la o sală din Bacău, unde era prezent atât dimineața devreme, cât și târziu în noapte. Această rutină a rămas parte din viața sa și astăzi, chiar dacă programul aglomerat îl solicită constant.



Andrei Burcă, născut pe 15 aprilie 1993 la Bacău, a adunat până acum 39 de selecții și un gol pentru echipa națională a României și se regăsește în lotul convocat de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada și meciul din calificările World Cup 2026 cu Cipru.

