Elias Charalambous (44 de ani) a semnat cu FCSB la sfârșitul lui martie 2023. Antrenorul a adus primul titlu în sezonul 2024/25 pentru FCSB după o secetă de nouă ani și a repetat performanța și în stagiunea precedentă.



În acest sezon, FCSB a avut un start mai puțin bun, cu eliminare din preliminariile UEFA Champions League și cu o clasare modestă în SuperLiga României. Roș-albaștrii au obținut însă accederea în faza principală din Europa League.



Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous după ultimele rezultate de la FCSB



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a explicat că nu are de ce să schimbe banca tehnică în ciuda locului din campionat. FCSB se situează pe a 13-a poziție cu șase puncte, la egalitate cu Petrolul și CFR Cluj. Ardelenii au însă și un meci în minus.



”Păi, dar ce, sunt nebun? Mă crezi idiot? Cum adică? Îți aduce omul milioane de euro în club și să îl schimbi? Cum să... nu înțeleg. E ca și cum aș zice 'Nu vreau 15 milioane, vreau să nu mi-aduci bani', cam așa ceva”, a spus Gigi Becali la DigiSport.



De când se află la cârma lui FCSB, Elias Charalambous a bifat 137 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1,85 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Specialiștii s-au pronunțat: ce șanse are FCSB să câștige titlul în acest sezon



Specialiștii de la Football Meets Data au plasat Universitatea Craiova pe prima poziție în topul favoritelor la titlu, acordând oltenilor 64% șanse să câștige campionatul. Craiova a început sezonul excelent, cu 20 de puncte acumulate după șase victorii și două remize, fiind neînvinși și lideri autoritari în SuperLigă. În plus, echipa lui Mirel Rădoi s-a calificat în faza principală a Conference League.



Locul secund în acest clasament al favoritelor la titlu este ocupat de Rapid, cu 14% șanse, după un start de sezon solid și neînvins în primele opt etape.



FCSB, deși campioana ultimelor două sezoane, are doar 11% șanse să cucerească al treilea titlu consecutiv, conform statisticilor. Startul slab, cu o singură victorie în opt meciuri, a pus echipa într-o poziție dificilă.

