Anamaria Prodan, mai NERVOASA ca niciodata: "Stati sa panditi un scaun la FRF!" Cine a enervat-o pe impresara

Ce jenant ... cineva face jocuri. ... de când este Cosmin Contra selecționer am avut la naționala maxim 2 jucatori. Acei jucatori sunt de departe senzaționali. Unul face istorie cu Slavia Praga in meciurile împotriva Barcelonei... pe nume Stanciu și este cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc ( acum putin timp făceau toți poze cu el și ii cereau autografe) , celelalt este Florin Nita pe care aceeași jurnaliști il elogiau acum puțin timp ... și ii dedicau in GSP PAGINI ÎNTREGI ... ce mentalitate de rahat avem ... ce mici sunteți... ce Rușine jur .... știm sa ne distrugem tot ce avem mai frumos , dar ne mândrim cu valorile când mor ... Rușine sa va fie ! In loc sa va mandriti cu jucătorii tineri , sa i încurajați... stați sa pândiți un amarit de scaun la frf , un amărât de post pe la echipele naționale pe care de fapt nu l meritați niciodată ! Stați frustrați pe la tv si miorlaiti ca niște motani fara c...e! Ce va recomanda ma sa Vb pe la tv? Ce rezultate aveti sau ați avut mai amărâților ? Va gudurati pe langa Burleanu toți ... acum nu mai e bun? Pe langa Bodescu la fel... nu mai e bun? Nu mai zic ce va gudurati pe langa Stoichita ... nici el nu mai e bun?vai de mama voastra de impostori ! Măcar eu nu s prietena nimănui din Frf. I am criticat când au meritat ... acum nu am de ce ... atât putem ! Oricine vine nu va face nimic ! Ăștia suntem noi ACUM ! Cu ei defilam ! Va comparați cu Contra? De ce nu ați luat naționala pe vremea când toți o refuzau ? RUȘINE!

