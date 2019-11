Anunt surprinzator al lui Reghe: "El o sa califice nationala in martie!" Rasturnare de situatie pentru DRAMA lui Contra de la nationala?

Laurentiu Reghecampf are incredere in capacitatea lui Cosmin Contra de a califica nationala Romaniei la EURO 2020.

Antrenorul lui Al Wasl a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre echipa nationala de fotbal si despre selectionerul nationalei, Cosmin Contra. Reghecampf i-a criticat pe Marcel Raducanu, Dorinel Munteanu si Cornel Dinu pentru reactiile dure de dupa meciul cu Suedia.

"Dinu a uitat cumva episodul Kosice? Nea Cornele, vreau sa iti respect varsta, dar ai aruncat cu prea mult venin. Am mai multe trofee castigate, in 5 ani, decat ai tu toata cariera. Ai depasit limita bunului simt.

Domnule Raducanu, uita-te la meciuri si nu mai vorbi prosti. Coman este un jucator important al acestei generatii si merita respectat. Joaca foarte bine in Liga 1 si va ajunge departe cu siguranta", a declarat Reghecampf pentru Gazeta Sporturilor.

"Nu mai asteptati esecul lui Contra!"

"Am uitat sa fim oameni. Trebuie sa punem totul in balanta inainte sa aruncam cu gunoi si sa jignim un om. Cosmin a reusit prin nebunia lui sa aduca nationala pe o pozitie care sa ne permita sa avem asul in maneca in cazul in care nu reusim sa ne calificam dintr-o grupa grea.

Eu am incredere in el si spun ca trebuie lasat sa-si duca munca la capat si poate o sa fim la EURO. Este dreptul lui, castigat impreuna cu toti jucatorii, cei care nu merita acest tratament, sunt mici, nu merita asa ceva.

Hagi spune: "Lasati antrenorul echipei nationale sa munceasca in liniste!" si vine Dorinel Munteanu sa faca declaratii de te intrebi ce s-a intamplat cu el. De la anumiti sportivi ai pretentia sa nu uite ca fotbalaul este imprevizibil.

Nu conteaza rezultatul cu Spania, nu mai asteptati esecul lui Contra! De ce sa plece? O sa calfice echipa nationala in martie, doar daca primeste incredere si sustinere", a declarat Laurentiu Reghecampf pentru sursa citata.