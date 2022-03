”Am zis de Pușcaș și a dispărut, efectiv”. Noul favorit al lui Jean Vlădoiu e de la FCSB: ”Mi se pare fabulos”

Octavian Popescu impresionează pe toată lumea. Puștiul de 19 ani de la FCSB a fost convocat în premieră la echipa națională a României.

”Perla” lui Becali de la FCSB l-a impresionat și pe Jean Vlădoiu, fostul mare internațional și actualul președinte de la FC Argeș. Vlădoiu a mizat pe Pușcaș în urmă cu trei ani, după Campionatul European U21, iar acum crede că Tavi Popescu ar putea fi noul star al echipei naționale.

Jean Vlădoiu mizează pe Octavian Popescu

„Îmi place foarte mult Octavian Popescu. Eu zic că el va fi... am mai zis de Pușcaș și, într-un an de zile, a dispărut efectiv. Am zis după Campionatul European de tineret că el este viitorul atacant al echipei naționale.

Acest copil mi se pare fabulos, la ce tehnică are, cum scoate om din joc, cum finalizează, ambele picioare... eu cred că dacă va continua tot așa va ajunge un jucător extraordinar. Sunt jucători și sper ca ei să devină mai buni, să se impună la cluburile pe care le reprezintă”, a spus Jean Vlădoiu, la Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Declarațiile lui Jean Vlădoiu despre echipa națională, înainte de meciurile cu Grecia și Israel

Octavian Popescu a marcat de opt ori pentru FCSB în acest sezon, în 30 de partide. În plus, acesta a mai bifat și trei assist-uri.

Cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, este de 1,9 milioane de euro.

Lotul României convocat de Edi Iordănescu

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Iacob (UTA Arad, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 13/0);

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 8/0), Mario Camora (CFR Cluj, 6/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 69/0), Radu Drăgușin (Salernitana | Italia, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 15/2), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 20/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 5/0) , Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 28/1);

MIJLOCAȘI: Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 14/2), Dennis Man (Parma | Italia, 9/1), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 36/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 51/6), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 5/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 16/3), Octavian Popescu (FCSB, 0/0), Florin Tănase (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 22/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 13/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 23/8).