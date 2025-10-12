Cele două reprezentative și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial. Turneul final din 2026 va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

La capătul celor 90 de minute, România s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a reluat superb cu o lovitură de cap, în urma centrării venite din partea lui Ianis Hagi.



Antrenorul care e gata să preia naționala României: ”Nu am cum să refuz așa ceva”



Cosmin Contra (49 de ani), ultima dată antrenor la Al Kholood pentru o singură lună, iulie, a fost selecționerul României în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019.



Tehnicianul a bifat la cârma primei reprezentative 24 de prezențe pe banca tehnică și a înregistrat, pe deasupra, o medie de 1,88 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Întrebat dacă i-ar plăcea să se întoarcă la echipa națională, Cosmin Contra a explicat că nu ar putea refuza niciodată Federația Română de Fotbal pentru postul de selecționer.



”Dacă mi-ar plăcea să mă întorc? Niciodată nu o să pot să refuz echipa națională”, a spus Cosmin Contra într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

Echipele de start în România - Austria

României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer: Mircea Lucescu



Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer: Ralf Rangnick

