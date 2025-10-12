Naționala României a câștigat in extremis, scor 1-0, duelul cu liderul Austria, pe Arena Națională, în etapa a șasea din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

A fost un meci intens, cu ocazii de ambele părți. „Tricolorii” au avut momente excelente prin Mihăilă, Rațiu și Hagi, toți foarte aproape de gol.

Omul ce avea să aducă victoria tricolorilor a fost fundașul Virgil Ghiță, care s-a înălțat peste apărarea adversă în minutul 90+4 după o centrare trimisă de Ianis Hagi și a înscris cu o lovitură de cap.

Clasamentul actualizat din Grupa H

Austria – 6 meciuri, 16 puncte (19-2)

Bosnia și Herțegovina – 6 meciuri, 13 puncte (13-5)

România – 6 meciuri, 10 puncte (11-6)

Cipru – 7 meciuri, 8 puncte (11-9)

San Marino – 7 meciuri, 0 puncte (1-32)

„Tricolorii” mai au de jucat două meciuri cruciale în noiembrie: cu Bosnia, în deplasare (15 noiembrie) și cu San Marino, acasă (18 noiembrie).

Un succes în Bosnia ar menține vie speranța calificării la barajul pentru Mondialul din 2026.

