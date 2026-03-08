În minutul 63, partida a fost întreruptă din cauza gazelor lacrimogene folosite accidental în tribune. DETALII AICI

Arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul după ce jucătorii s-au plâns că nu mai pot respira din cauza mirosului puternic de spray lacrimogen.

Potrivit informațiilor, un jandarm aflat în zona tribunei a II-a ar fi acționat din greșeală spray-ul din dotare, iar gazele s-au răspândit rapid în sector.

Mircea Lucescu a părăsit imediat stadionul

Fotbaliștii au venit imediat la marginea terenului, unde au acuzat dificultăți de respirație, iar arbitrul a decis întreruperea jocului pentru aproximativ trei minute, până când aerul a devenit din nou respirabil.

Situația a fost resimțită inclusiv la tribuna opusă. Incidentul l-a afectat și pe selecționerul României, Mircea Lucescu, prezent la meci în premieră după recentele probleme de sănătate. Aflat încă sub tratament, Lucescu a decis să părăsească stadionul imediat după incident.

Pe teren, derby-ul dintre primele clasate din Superligă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după golurile lui Bancu (49) și Alex Dobre (55).