Adrian Mutu ia lectii de la antrenorii momentului! Cine il inspira pe selectionerul nationalei de tineret 

Selectionerul nationalei de tineret munceste din greu pe timpul izolarii.

Adrian Mutu se pregateste intens pentru debutul pe banca nationalei mici, chiar daca nu se stie inca data oficiala a primului sau meci.

Selectionerul nationalei U21 se afla in izolare alaturi de familia sa, insa nu uita de indatoririle sale si urmareste antrenorii de top ai Europei.

"Am vorbit cu Cesare Prandelii in perioada asta, am citit anumite carti, m-am uitat la documentare cu alti antrenori pentru a vedea parerea lor despre anumite situatii de joc, despre tactica, lucruri care ma intereseaza.

Vad la Pep Guardiola, Klopp, diferite lucruri si le notez, vad ce parere au si ei. Cu aceste cunostinte trebuie sa-mi imbogatesc bagajul meu de antrenor, ca sa reusesc", a declarat Adrian Mutu pentru AntenaSport.