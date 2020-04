Ronaldinho, OUT din FIFA 20? Brazilianul de AUR o poate pati la fel ca Mutu, dupa ce a fost inchis in Paraguay

Vesti proaste pentru jucatorii de FIFA. Ronaldinho poate fi exclus din joc din cauza problemelor cu legea.

Luna trecuta, atat el cat si fratale sau, Roberto, au fost prinsi in timp ce incercau sa treaca granita in Paraguai cu pasapoarte false. Brazilianul a petrecut 32 de zile dupa gratii, iar marti a fost eliberat dupa ce a platit cautiunea in valoare de 1,6 milioane de euro.

EA Sports ia in calcul sa il elimine din joc pentru a avea in continuare o imagine curata. In prezent fostul star al Barcelonei are 4 carduri "Icon" in modul Ultimate Team cu un rating intre 89 si 95.

Nu este singurul caz in care un fost fotbalist este eliminat din joc. Marco van Basten, a fost exclus din FIFA 20 dupa mai multe declaratii cu tenta rasista. A patit-o si Mutu dupa scandalul consumului de cocaina din urma cu 15 ani.

Ultimul club pentru care a jucat Ronaldinho este Fluminense, in 2015. In cariera de fotbalist el a reusit sa castige Balonul de Aur, 2 titluri de campion in La Liga si Liga Campionilor in tricoul Barcei. De asemenea, in 2002 a castigat Cupa Mondiala cu Brazilia.