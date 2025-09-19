Dinamo a câștigat clar, 3-0 la Ploiești, și e pe locul 3 după 9 etape, cu 18 puncte, la un pas de Rapid. Cu toate acestea, Adi Mutu nu crede că „roș-albii” sunt la nivelul necesar pentru a se bate la titlu.

Adrian Mutu: „Dinamo are nevoie de cinci transferuri să se bată la campionat!”



„Briliantul” consideră că echipa lui Zeljko Kopic are nevoie de cel puțin cinci transferuri pentru a-și ridica nivelul. În special, fostul atacant a evidențiat lipsa unor jucători decisivi în ofensivă, acolo unde Dinamo nu are încă un fotbalist capabil să marcheze constant.



Mutu a precizat că, deși parcursul e bun și play-off-ul pare un obiectiv realist, pentru titlu e nevoie de întăriri serioase. În opinia sa, atacul e zona critică, iar un golgheter cu peste 20 de reușite pe sezon ar fi esențial pentru un pas înainte.



„Vreo cinci jucători le-ar trebui. În primul rând un atacant care sare de 20 de goluri. Eu vorbesc de pretenții de campionat, da? Toate echipele care s-au bătut la campionat au avut atacanți de 20 de goluri pe sezon. Apoi, și bancă solidă, pentru că intervin accidentări și cartonașe, iar atunci lipsurile ies la iveală”, a spus Mutu la Fanatik.



Dinamo are meci tare cu Farul



În următoarea rundă, Dinamo București primește vizita celor de la Farul Constanța. "Marinarii" se situează pe locul #9 în Superliga, în timp ce formația din Ștefan cel Mare stă pe podium, pe poziția #3, cu 18 puncte.



Cele două formații se vor duela pe stadionul "Arena Națională" din Capitală luni, 22 septembrie, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro!

