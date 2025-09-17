"Briliantul" este de părere că echipa antrenată de Zeljko Kopic nu are încă valoarea necesară pentru a se lupta la titlu, considerând că victoriile vin în special cu formațiile de nivel mediu.



Adrian Mutu a analizat parcursul recent al echipei sale de suflet și a transmis că, deși jocul arată bine, lotul nu este suficient de puternic pentru a emite pretenții reale la campionat.



"Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe. A bătut-o pe FCSB după 10 ani, se mai întâmplă și excepții. Nu cred că au forța de a se bate la campionat. Au un joc bun, de posesie, elaborat, dar nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal, s-a văzut și anul trecut", a spus Mutu, potrivit Fanatik.



Fostul internațional a insistat că Dinamo are nevoie de transferuri mult mai importante pentru a putea spera la primul loc.



Un singur "câine" l-a impresionat pe Mutu

În ciuda analizei sale critice, fostul antrenor al Rapidului a avut cuvinte de laudă pentru un singur jucător: Cătălin Cîrjan, noul căpitan al echipei. Mutu a remarcat maturitatea și evoluția acestuia, considerându-l piesa centrală a echipei.



"Cred că Cîrjan joacă la un alt nivel. E mult mai matur, a devenit și căpitanul echipei, e un jucător cu multă libertate de mișcare. Aseară a marcat un gol foarte frumos, de atacant adevărat", a zis acesta.



În final, „Briliantul” a trimis un avertisment clar către conducerea și suporterii din "Ștefan cel Mare", sfătuindu-i să rămână realiști. "Cine se gândește la titlu în formula asta nu face altceva decât să pună presiune în plus pe echipă. Dacă Dinamo crede că așa se poate bate la campionat, după părerea mea sunt niște pretenții care nu sunt conforme cu realitatea", a concluzionat el.



Dinamo a câștigat ultimul titlu de campioană în 2007.

