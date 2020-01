Adrian Mutu a confirmat venirea la nationala! Ce mesaj le-a transmis celor de la Al Wahda

Mutu a fost propunerea Comisiei Tehnice a FRF.

Desi inca nu a fost confirmat in functia de selectioner la U21, Mutu si-a luat deja "la revedere" de la Al Wahda U23, echipa pe care a antrenat-o in Abu Dhabi.

"Vreau sa multumesc personal Inaltimii Sale Seicul Diab bin Zayed al Nahyan, clubului Al Wahda, staff-ului meu si jucatorilor mei pentru oportunitatea de neuitat pe care am trait-o intr-un oras superb cum e Abu Dhabi. Mult noroc! Ne vedem curand!", a postat Adrian Mutu pe pagina sa de Instagram.

Mutu a mai antrenat la FC Volutari. Inainte de a fi antrenor, in perioada 2017-2018, "Briliantul" a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si strainatate.