"Nu are nici macar 5% din competentele mele!" Voia sa fie ELEMENT SURPRIZA, dar nu l-a contactat nimeni! :) Ionut Chirila sterge pe jos cu decizia de a-l aduce pe Mutu la nationala de tineret

Ionut Chirila a vorbit despre alegerea lui Adrian Mutu la nationala de tineret.

Ionut Chirila, fost antrenor al celor de la UTA, Targu Mures, CSMS Iasi si Concordia Chiajna a vorbit despre alegerea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al nationalei mari si despre propunerea Federatiei pentru a-l instala pe Adi Mutu pe banca nationalei de tineret.

Acesta este de parere ca deciziile luate de Federatie nu sunt tocmai inspirate si spune ca Adi Mutu nu are nici macar 5% din competentele sale profesionale.



"Daca ma pui maine la Barcelona si bat pe Malaga cu 4-0, am 30 de oferte de la 30 de echipe din Europa, chiar daca n-am un picior. Dar eu n-am batut Malaga ca-s mare antrenori, ci pentru ca i-am invitat pe Messi, Suarez, Neymar, Dani Alves in teren. E nevoie de sase luni sa-ti impui filosofia de joc.

Mirel Radoi a fost antrenor de fabricat de FRF. A beneficiat de regula U21 impusa de Federatie. Cand conduci un Ferrari, chiar daca n-ai carnet, il poti intrece pe Vettel, care are Skoda. Radoi a fost antrenor la FCSB in singurul an in care echipa nu s-a dus in cupele europene. Punct. Daca te uiti la semifinala cu Germania, vezi ca o echipa de trei ori mai putin tehnica decat a noastra construia atacuri cu pase, iar noi centram la intamplare in careu. Discutia e mult mai ampla. Fotbalul romanesc e un dezastru total.

Nu cred ca vreunul dintre antrenorii numiti de FRF, de la preluarea administratiei de catre Razvan Burleanu, a avut macar 5% din competentele mele profesionale pentru postul de selectioner al echipei nationale de tineret. Ma refer la patru titluri cu Dinamo, la generatia despre care lumea spunea ca e Barcelona Romaniei. Am avut sapte titluri la nationala U21, pe care n-am fost lasat s-o antrenez. Vorbesc despre un titlu cu Rapid si milioane de euro facute pentru club. Despre demonsratia facuta de mine la Chiajna, cu o echipa de anonimi, care a deveni exponentul fotbalului spectacol in Romania.

In Romania, oamenii nu se pun pe criterii de competenta. Nu stiu de ce se intampla asta. Intrebati-va de ce Spania se opreste la 5-0, de ce Suedia a ajuns sa fie o echipa mai tehnica decat noi. Poate ne asteptam si la o catastrofa cu Islanda. Asta spune totul despre profesionalismul antrenorilor numiti la FRF. La Federatie, de 30 de ani sunt numiti antrenori care n-au niciun fel de performanta. De ce nicinul dintre jucatorii de la U21, care au facut semifinala la Euro, nu este curtat de un club serios din Occident? Pentru ca sa-i transformi din perspective in certitudini e o arta pe care nu o poate face oricine. Trebuie sa treci prin etapele profesionale ale acestei meserii. Trebuie sa ajungi la maturitatea de a manageria tehnic o astfel de echipa", a spus Chirila, la digi.